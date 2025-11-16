Muazzez Abacı için AKM'de tören — Cenaze Ankara'ya gönderildi

ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Abacı'nın cenazesinin Ankara'ya götürüleceği açıklandı.

Törene katılanlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçılar Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın, ayrıca Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı ve torunu ile çok sayıda sanatçı ve sevenleri törene katıldı.

Aileden duygusal sözler

Aslı Saba Abacı: "Annem, İstanbul’da geçirdiği kaza sonrası Amerika’ya yanıma geldi ve bir daha asla ayrılmamak üzere ayrı geçen yılların acısını çıkarırcasına hiç ayrılmadık. O sizleri çok özledi, ben ise ayrı yılların acısını çıkarmak için geri göndermedim"

Sera Anderson: "Hepinize anneanneme olan sevginiz için teşekkür ediyorum. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Ben anneannem sayesinde, Türkiye’yi Türk olmayı ve Atatürk’ü çok sevdim. O, Türkiye’nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannem. Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giyinmemi söyler, birlikte annem ‘yeter’ deyinceye kadar alışveriş yapardık. Arkadaşlarımın da anneannesiydi. Bize yemekler yapar, sevinçlerimize ortak olurdu. O, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çok sevilirdi. Muazzez Abacı, anneannelerin en iyisi, en güzeliydi. Türkiye’de ismi hep dillerde, müziği ve sesi hep kulaklarda olacak bunu biliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı'nın değerlendirmesi

Mehmet Nuri Ersoy: "Bugün burada, Türk Sanat Müziğinin efsane sesi, gönüllerimizde taht kurmuş, büyük bir sanatçıyı, Muazzez Abacı’yı uğurlamak için bir aradayız. Abacı, Türk Sanat Müziğinin en parlak yıldızlarından biriydi. Güçlü sesi, kendisine özgü yorumlarıyla her şarkıyı duygu seline dönüştüren, sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle adını müziğimin altın sayfalarına yazdırmıştır. Türk Sanat Müziğinin eserlerini yorumlarken, her notada, her kelimede kalplerimize dokunmuştur. Sayın Abacı, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını almıştı. Ancak şarkıları ile her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak, en kıymetli unvanını aldı ve halkın sanatçısı gönüllere yer edindi"

Cenaze işlemleri

Törenin ardından Abacı’nın naaşı, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

