Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu

Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni

Tören ve Bakan Ersoy'ün açıklaması

ABD’de hayatını kaybeden usta sanatçı Muazzez Abacı için İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde tören düzenlendi. Abacı, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 Kasım Çarşamba günü 78. doğum gününde hayatını kaybetmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Çok kıymetli bir sanatçımızı hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sayın Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı, aynı zamanda bir devlet sanatçısıydı. Hem sesiyle gönüllere taht kurmuştu hem de halkın gönlünde taht kurmuştu. Bir halk sanatçısıydı. Mekanı cennet olsun, ailesi başta olmak üzere tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Sanat camiasından veda sözleri

Orhan Gencebay törende, Muazzez Abacı ile birlikte çalıştıklarını hatırlatarak: "Büyük camiamıza onu davet ettik, geldi ve benim şirketimde beraber çalıştık, ilk çalışmalarını beraber yaptık. Orada bu bana nasip oldu ve Muazzez Hanım halkımızın çok sevdiği bir sanatçı oldu. 1974 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar fevkalade sevildi. Halkımızın ilgisiyle star oldu. El gücü, yeterliliği en üst düzeyde olan bir sanatçıydı. Kişi olarak ta harika bir insandı. Kendisini çok severdim, o da beni çok severdi. Kendisini halkımıza tanıtma fırsatı da bana nail oldu. Şu anda duyguluyum da, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Selami Şahin ise duygularını şöyle dile getirdi: "Her şey boş, üzülmemek elde değil. Onun yeri dolmaz. Kişilik olarak, dost olarak çok iyiydik biz. Üzüldüm, üzülmek, gözyaşı ölüyü yakarmış. Hayratını yapacaksın. Allah ailesine sabır versin, mekanı cennet olsun. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onun yeri dolmaz. Kaç yıl zarfında çok fazla sanatçı kaybettik. Muazzez Hanım benden 1 yıl küçük."

Muazzez Ersoy da, "Hepimizin başı sağ olsun, onun tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ben Türk sanat müziğini onun güzel sesiyle sevdim, onun sesiyle Türk sanat müziğine yöneldim, ilgim arttı. O çok efsane bir sanatçıydı, inanılmaz bir sesti. Berrak bir ses, bülbül gibi şakıyan. Gökyüzünden bir yıldız daha kaydı. Allah tüm sevenlerine, ailesine sabır versin. Cennet mekanı olsun. Hastane sürecinde Amerika’da ailesinin yanında olduğu için görüşme fırsatımız olmadı" dedi.

Emel Sayın törende gözyaşlarıyla, "Muazzez çok önemli bir sanatçıydı, hepimizin çok değerli sanatçısı, benim için de öyle. Onun dışında benim çok sevdiğim yakın arkadaşımdı Muazzez. Çok sık görüşmesekte birbirimizi çok severdik, sayardık her zaman. Onun için acım daha da büyük. 60’lı yıllardan itibaren tanışırdık, onu iyi tanıyorum. Çok güzel bir insan olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

Cenaze bilgileri

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçılar Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın, Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı ve çok sayıda sanatçı ile seveni katıldı.

Abacı’nın cenaze namazının 17 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacağı, daha sonra da Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

