Mudanya'da 200 Bin TL Değerinde Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Mudanya'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi; 1 şüpheli B.T. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:01
Mudanya'da 200 Bin TL Değerinde Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Mudanya'da kaçak tütün operasyonu: Piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira

Bursa Emniyeti ekipleri evde geniş çaplı arama yaptı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Baskında çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olarak değerlendirilen maddeler şu şekilde listelendi:

2 bin 250 adet boş sigara kutusu, 30 bin 360 adet (bin 518 paket) kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 9 bin adet boş makaron, 6 bin gram nargile tütünü, 225 adet doldurulmuş makaron, 147 adet puro, 6 adet elektronik sigara ve 2 paket pipo tütünü.

Olayla ilgili olarak B.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 200 BİN LİRA OLAN ÇOK SAYIDA KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNÜ...

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 200 BİN LİRA OLAN ÇOK SAYIDA KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
2
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
3
L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı
4
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
5
Gazbeton Sanatı: Timur Tekbaş'ın Özgün Rölyefleri
6
MSB: İran Hudut Hattında 3 Çuvalda 81.133 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları