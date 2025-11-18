Mudanya'da 200 Bin TL Değerinde Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Mudanya'da kaçak tütün operasyonu: Piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira

Bursa Emniyeti ekipleri evde geniş çaplı arama yaptı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Baskında çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olarak değerlendirilen maddeler şu şekilde listelendi:

2 bin 250 adet boş sigara kutusu, 30 bin 360 adet (bin 518 paket) kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 9 bin adet boş makaron, 6 bin gram nargile tütünü, 225 adet doldurulmuş makaron, 147 adet puro, 6 adet elektronik sigara ve 2 paket pipo tütünü.

Olayla ilgili olarak B.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

