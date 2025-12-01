Mudurnu'da İlkokul Öğrencilerinden Erozyon Farkındalık Yürüyüşü

Mudurnu'da öğrenciler, öğretmenler ve üniversite gönüllüleri 4. Etap TOKİ'de erozyon farkındalığı yürüyüşü düzenleyerek toprak ve suyun korunmasına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:41
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Mudurnu Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla erozyon farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş ve Sloganlar

Gönüllüler ve öğretmenlerin de yer aldığı yürüyüş, 4. Etap TOKİ bölgesinde gerçekleştirildi. İlkokul öğrencileri; "Sağlıklı toprak, güvenli gıda", "Toprağı korumak sofranı korumaktır" ve "Doğayı koru, yaşamı sürdür" yazılı pankartlar taşıyarak doğal kaynakların korunmasına dikkat çekti.

Öğrencinin Mesajı

Mudurnu Dumlupınar İlkokulu öğrencilerinden biri, yürüyüşün amacını şu sözlerle özetledi: "Bugün toprağı koruma, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele etmek için yürüdük. Ağaç dikiyoruz, toprağa iyi bakıyoruz. Türkiye çöl olmasın".

