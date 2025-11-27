Mudurnu'da Umre Yolcuları Dualarla Kutsal Topraklara Uğurlandı

İlçe Müftülüğü öncülüğünde uğurlama töreni

Mudurnu İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen törenle umre ziyaretine gidecek vatandaşlar, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Törene, Müftü Mücaahid Dural katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen uğurlama merasimi, din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Program, Beş Kavaklar Camii Müezzin Kayyımı Ömer Tanrıkulu rehberliğinde ilerledi. Yıldırım Beyazıt Camii müezzinleri Eyüp Acar ve Nusret Tanrıkulu tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler seslendirildi.

Uğurlama sonunda umre yolcuları, Müftü Mücaahid Dural’ın yaptığı dua eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE KUTSAL TOPRAKLARA UMRE YOLCULARI DUALARLA UĞURLANDI.