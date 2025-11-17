Muğla Büyükşehir, Kızılay’a Kan Bağışı Kampanyasını Menteşe’de Başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kızılay’ın artan kan ihtiyacına destek olmak amacıyla 17-21 Kasım tarihleri arasında il genelinde düzenlediği kan bağışı kampanyasını Menteşe’de Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezinde başlattı.

Kampanyanın amacı ve destek

Kampanyaya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin gönüllü çalışanları katıldı. Etkinlik, hem farkındalık oluşturmayı hem de Kızılay’ın kan stoklarına katkı sunmayı hedefliyor. Kampanya, 21 Kasım’a kadar 6 ilçede devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yalnızca çalışanlarıyla bağış desteği vermekle kalmayıp, Kızılay ekiplerinin rahat çalışabilmesi için bağış noktalarında yer ve organizasyon desteği sağlıyor.

Kan bağışı noktaları ve tarihleri

18.11.2025 / 11:00-18:00 | Bodrum | Konacık Hizmet Binası Eğitim Salonu

18.11.2025 / 10:00-18:00 | Marmaris | Türkmenistan Parkı

19.11.2025 / 10:00-18:00 | Milas | Atapark Meydanı

20.11.2025 / 10:00-18:00 | Ortaca | Eski Devlet Hastanesi Bahçesi

21.11.2025 / 10:00-18:00 | Fethiye | Uğur Mumcu Otoparkı

21.11.2025 / 10:00-17:00 | Datça | MUSKİ Abone İşleri Önü

Başkan Aras'ın açıklaması

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kızılay’ın kan ihtiyacına destek olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Menteşe’den başlattığımız bu kampanya ile hem farkındalığı artırmayı hem de kan stoklarına katkı sunmayı istedik. Gönüllü olarak bağışta bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir ünite kan, bir hayata umut olabilir. Tüm hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyorum." dedi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIZILAY’IN ARTAN KAN İHTİYACINA DESTEK OLMAK AMACIYLA 17-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE DÜZENLEDİĞİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASINI MENTEŞE’DE GAZİ MUSTAFA KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE BAŞLATTI.