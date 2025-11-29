Muğla'da AFAD Koordinasyon Toplantısı: Vali Akbıyık Başkanlığında

AFAD Koordinasyon Toplantısı Muğla'da Gerçekleştirildi
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı’nın katılımıyla gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti.
Toplantı, il genelinde devam eden yoğun yağışlara karşı alınan önlemlerin ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla AFAD İl Merkezinde düzenlendi. Yetkililer, uygulanan tedbirlerin etkinliğini ve saha çalışmalarının koordinasyonunu ele aldı.
Vali Dr. İdris Akbıyık, meteorolojik verilerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, yağışların etkilerini en aza indirmek için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.
Toplantıda ayrıca sahada görev yapan ekiplere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi ve gerekli tedbirlerin süratle uygulamaya konacağı ifade edildi.
