Muğla'da AFAD Koordinasyon Toplantısı: Vali Akbıyık Başkanlığında

Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında AFAD koordinasyon toplantısında yoğun yağışlara karşı alınan tedbirler ve saha çalışmaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:47
Muğla'da AFAD Koordinasyon Toplantısı: Vali Akbıyık Başkanlığında

AFAD Koordinasyon Toplantısı Muğla'da Gerçekleştirildi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı’nın katılımıyla gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti.

Toplantı, il genelinde devam eden yoğun yağışlara karşı alınan önlemlerin ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla AFAD İl Merkezinde düzenlendi. Yetkililer, uygulanan tedbirlerin etkinliğini ve saha çalışmalarının koordinasyonunu ele aldı.

Vali Dr. İdris Akbıyık, meteorolojik verilerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, yağışların etkilerini en aza indirmek için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca sahada görev yapan ekiplere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi ve gerekli tedbirlerin süratle uygulamaya konacağı ifade edildi.

AFAD KOORDİNASYON TOPLANTISI VALİ AKBIYIK BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

AFAD KOORDİNASYON TOPLANTISI VALİ AKBIYIK BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

AFAD KOORDİNASYON TOPLANTISI VALİ AKBIYIK BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Develi'ye sondaj kuyusu müjdesi — Bayar Özsoy
2
Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu
3
Papa 14. Leo Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Görüştü
4
MHP'den Dünya Engelliler Günü Mesajı: Yurdakul — 'Terörün kökünü kazıyacağız'
5
OMÜ'de Endometrium Kanserlerinde Güncel Tanı ve Tedavi Tartışıldı
6
Sakarya'da 4 Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
7
Bursa Mudanya'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Kayıp Araması Sürüyor

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?