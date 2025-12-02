Muğla'da Dalma Yöntemiyle Amatör Balıkçı Belgesi Verilmeye Başlandı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Ocak 2026 düzenlemesiyle sualtı tüfeği avcılarına 'Dalma Yöntemiyle Amatör Balıkçı Belgesi' vermeye başladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:39
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında sualtı tüfeği ile avcılık yapacak vatandaşlara yönelik Dalma Yöntemiyle Amatör Balıkçı Belgesi vermeye başladı. İlk belge deneyimli dalgıç Recai Demir'e teslim edildi.

Uygulamanın amacı ve ilk teslimat

Belge teslim töreninde konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, uygulamanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, bilinçli ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında getirilen bu yeni zorunluluk, hem ekosistemin korunmasına hem de avcılığın kayıt altına alınmasına önemli katkılar sunacaktır. İlimizde düzenlenen ilk belgeyi sektörün deneyimli isimlerinden Recai Demir’e teslim etmekten memnuniyet duyuyoruz"

Başvuru koşulları ve süreç

Baydar, belge almak isteyen vatandaşların nüfus cüzdanı ve bir adet biyometrik fotoğraf ile İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne başvurmalarının yeterli olduğunu belirtti. Başvuruların hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlandırıldığı ifade edildi.

Yeni uygulamanın, deniz ekosisteminin korunması, su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliği ve amatör avcılığın daha bilinçli yapılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Uygulamanın deniz ekosistemine önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

