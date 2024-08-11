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Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'da denizde sürüklenen botta 27 göçmen kurtarıldı, ek olarak feribotta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:38
Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, denizde sürüklenen bir lastik bottaki 27 düzensiz göçmen başarılı bir şekilde kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, lastik botun motor arızası nedeniyle su üzerinde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.

Kurtarma Operasyonu

Olay üzerine, bölgeye hemen sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, fiber karinalı lastik botta bulunan 8’i çocuk toplamda 27 göçmeni kurtardı.

Feribotta Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Ayrıca, Marmaris ilçesindeki şehir hatlarındaki yolcu feribotunda yapılan denetimlerde, Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda biri çocuk olmak üzere 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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