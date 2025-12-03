Muğla'da Engeller Sevgi ve Hizmetle Aşılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek uygulamalarla Engelsiz ve Eşit Bir Muğla hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de ilk olan Kısa Mola Hizmeti başta olmak üzere Engelli Nakil Hizmeti, Engelsiz Plajlar, Evde Bakım ve birçok yenilikçi hizmetle il genelinde engeller sevgi ve hizmetlerle aşılıyor.

Kısa Mola Merkezi ile ailelere nefes

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli ailelerine yönelik olarak hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezi uygulamasıyla Türkiye’de bu içerikte yapılan ilk adımı attı. Menteşe ilçesinde başlayan hizmet, şu anda Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça, Yatağan, Ortaca ve Dalaman ile birlikte toplam 9 merkezde sunuluyor. Muğla ilinde ikamet eden ve 6 yaş üstü engelli yakını bulunan aileler, Kısa Mola hizmetinden yararlanarak kendilerine vakit ayırabiliyor ve özel işlerini halledebiliyor.

Engelli nakilde kapsamlı destek

İl genelinde toplu taşıma kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçları 13 ilçede özel donanımlı engelli nakil araçlarıyla karşılanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, özel bireylere ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor; bu hizmet kapsamında vatandaşlar sağlık kurumlarına, kamu kurumlarına, banka ve noter işlemlerine, tamirat hizmeti veren kuruluşlara, gönüllü oluşumlara ve sosyal aktivitelere güvenle ulaşabiliyor.

Engelsiz İzciler ile sosyal hayata katılım

Engelsiz İzciler projesi, engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor. İzcilik disipliniyle kişisel gelişim ve bağımsız yaşam becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında Menteşe, Fethiye, Milas ve Marmaris Kısa Mola Merkezleri’nden yararlanan 25 engelli birey ile Yıldız Oymağı ünitesi kuruldu. Ayrıca, 8 Kısa Mola Merkezi’nden yararlanan 38 Engelsiz İzcisi ile bugüne dek 8 ayrı kamp gerçekleştirildi; kamplarda çadır kurma, kişisel bakım ve bağımsız yaşama yönelik eğitimler verildi.

Engelsiz Plajlar ve erişilebilir deniz

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşların mavi denizlerden eşit şekilde yararlanabilmesi için Engelsiz Plajlar uygulamasını başlattı. Bugüne kadar 23 plaj engelli erişimine uygun hale getirildi ve tekerlekli sandalye kullanan engelliler plaja ve denize kolaylıkla ulaşabiliyor. Belediyenin hizmet yelpazesi ayrıca Engelli Hakları Kitapçığı, Engelli Atölyeleri, Ergoterapi, Sessizliğime Ses Ol projesi ve Sende Gel Engelsiz Kafe gibi uygulamaları da içeriyor.

Dünya Engelliler Günü'nde özel etkinlik

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 8 Kısa Mola Merkezi’nden yararlanan 43 özel birey tarafından hazırlanan sahne gösterileri; dans, şiir, zeybek, oratoryo, gitar, piyano, ok atıcılığı ve koro performansları izleyicilerden tam not aldı.

Başkan Ahmet Aras: Engelsiz bir Muğla için çalışıyoruz

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, günün anlamına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: «3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunmanın, erişilebilir bir kent oluşturmanın ve özel bireylerin yaşamın her alanında aktif şekilde var olabilmesinin önemini hatırlatan bir gündür. Muğla’da kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin fırsatlara eşit şekilde erişebildiği bir yaşamı birlikte inşa etmek için çalışıyoruz. Engelsiz bir Muğla için tüm hizmetlerimizle özel bireylerin, ailelerin yanında olmaya, sosyal hayatta görünür olmalarını sağlamaya devam edeceğiz.»

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler, ilçelerdeki erişilebilirlik ve sosyal katılım imkanlarını artırarak engellilere yönelik hizmet anlayışını güçlendiriyor.

