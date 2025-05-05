Muğla'da Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Muğla'da Trajedi: Motosiklet Çarpması Sonucu Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza sonucunda, 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir hayatını kaybetti. Olay, Ahmet Can K’nin (26) kullandığı 35 BAV 090 plakalı motosikletin, Camiavlu Mahallesi Datça Yolu 508. Sokak girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Soydemir'e çarpmasıyla gerçekleşti.

Çarpma sonucunda çocuk ağır yaralanırken, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, motosiklet sürücüsü Ahmet Can K gözaltına alındı ve kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.