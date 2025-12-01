Muğla'da Son 3 Günde En Çok Yağış: Köyceğiz Zeytin Alanı 93,8 mm

Muğla'da 3 günlük yağış raporu açıklandı

Muğla genelinde yapılan ölçümlere göre son üç günde metrekareye düşen yağış miktarları belirlendi. Listenin zirvesine Köyceğiz Zeytin Alanı: 93,8 mm yerleşti.

En çok yağış alan bölgeler

Ölçümlere göre ilçeler bazında sıralama şu şekilde gerçekleşti: Köyceğiz Zeytin Alanı 93,8 mm, Menteşe 84,2 mm, Ortaca 79,2 mm, Datça 72,9 mm, Milas 66,4 mm, Yatağan 55,9 mm, Ula 49,3 mm, Marmaris 47,2 mm, Bodrum 44,5 mm, Dalaman 41,1 mm, Kavaklıdere 40,3 mm, Köyceğiz Merkez 38,6 mm, Seydikemer 29,3 mm ve Fethiye 15,6 mm.

Değerlendirme

Köyceğiz Zeytin Alanı'nın 93,8 mm ile lider olduğu raporda, Menteşe ve Ortaca da yüksek yağış miktarlarıyla öne çıktı. Turizmin gözde noktalarından Fethiye 15,6 mm ile son üç günde en az yağış alan ilçe oldu.

