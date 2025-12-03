Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 10 Tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-30 Kasım tarihlerinde Muğla genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 10 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon Detayları

Şube ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 38 olaya müdahale etti. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında; 843 gram esrar, 166 gram skunk, 153 gram kokain, 68 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 127 adet sentetik ecza, ecstasy, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 208 bin 255 TL para yer aldı.

Yakalamalar kapsamında 34 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 13 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıslardan birisi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 10 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

