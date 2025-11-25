Muğla Eğitim Altyapısında Kritik Yatırım Kararları

Muğla Eğitim Yatırımları Toplantısı'nda Altyapı Adımları Belirlendi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen Muğla Eğitim Yatırımları Toplantısı'nda, kentin eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik devam eden ve planlanan çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantı Detayları

Valilik makamında gerçekleştirilen kritik toplantıda, 2025 yılı değerlendirmesi yapıldı ve mevcut çalışmalar gözden geçirilerek 2026 yılı planlamalarına odaklanıldı.

Toplantıya Vali Yardımcıları Ali Yılmaz ve Halil Serdar Cevheroğlu ile eğitim ve yatırım süreçlerinin kilit isimleri katıldı.

Alınan Kararlar ve Hedefler

Toplantı sonunda yapılan açıklamada; alınan kararların Muğla'daki eğitim kalitesini doğrudan etkileyeceği vurgulandı. Açıklamada, öğrenci ve öğretmenlerin çağın gerekliliklerine uygun, depreme dayanıklı ve modern eğitim ortamlarına kavuşması hedefine sıkı sıkıya bağlı kalınacağı ifade edildi.

Muğla'nın eğitim altyapısının daha da güçlendirilmesi için çalışmaların titizlikle takip edileceği belirtildi.

