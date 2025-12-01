Muğla Menteşe Yeşilyurt'ta Traktör Devrildi: Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın ayrıntıları

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde tarlada çalışan bir traktör devrildi. Traktörün üzerindeki bir kadın, devrilen traktörün altında kalarak yaralandı.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen jandarma, 112 ambulans ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, kadını bulunduğu yerden çıkararak 112 ambulans ekibine teslim etti.

Yaralanan kadın, 112 ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

