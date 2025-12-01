Muğla Menteşe Yeşilyurt'ta Traktör Devrildi: Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Muğla Menteşe Yeşilyurt'ta devrilen traktörün altında kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 21:10
Muğla Menteşe Yeşilyurt'ta Traktör Devrildi: Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Muğla Menteşe Yeşilyurt'ta Traktör Devrildi: Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın ayrıntıları

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde tarlada çalışan bir traktör devrildi. Traktörün üzerindeki bir kadın, devrilen traktörün altında kalarak yaralandı.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen jandarma, 112 ambulans ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, kadını bulunduğu yerden çıkararak 112 ambulans ekibine teslim etti.

Yaralanan kadın, 112 ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİ YEŞİLYURT MAHALLESİNDE TARLADA DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN KADIN...

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİ YEŞİLYURT MAHALLESİNDE TARLADA DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN KADIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİ YEŞİLYURT MAHALLESİNDE TARLADA DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN KADIN...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: 'Türkiye Hedeflerine Er Ya Da Geç Ulaşır' — Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Vurgusu
2
Muğla Menteşe Yeşilyurt'ta Traktör Devrildi: Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
3
Amasya Merzifon'da Zincirleme Kaza: Çok Sayıda Yaralı
4
Mardin'de Kuyumcu Kavgası: 1 Ölü, 13 Tutuklu
5
Bartın'da Derbi Öncesi Gerilim: Fenerbahçe - Galatasaray Taraftarları Polis Müdahalesiyle Ayrıldı
6
Elazığ'da Sağanak Etkili: Meteoroloji 13. Bölge Uyardı
7
Sivas'ta 1750 Rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde Kar Sürücülere Zor Anlar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı