Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü

Muğla'nın Ula ilçesinde 48 ER 103 plakalı aracın beton bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan D.B., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:58
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü

Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü

Muğla'nın Ula ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kadın yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre 48 ER 103 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan D.B. adlı kadının durumu ağır olarak değerlendirildi. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen D.B. hayatını kaybetti.

Sürücü ve Soruşturma

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ULA’DAKİ KAZADA AĞIR YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

ULA’DAKİ KAZADA AĞIR YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davut Gürkan Abdal Meydanı'nda Bursa Esnafıyla Buluştu
2
Adana Sarıçam'da Apartman Yangını: 7'nci Kat Dairesi Hasar Gördü
3
İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Düzce'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehit Uslu’nun Annesine Verilen ‘Ev’ Sözünü Bakanlık Yerine Getirecek
6
Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek: Tarihi Bir Adım
7
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı