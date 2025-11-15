Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü

Muğla'nın Ula ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kadın yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre 48 ER 103 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan D.B. adlı kadının durumu ağır olarak değerlendirildi. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen D.B. hayatını kaybetti.

Sürücü ve Soruşturma

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

