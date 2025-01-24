Muğla ve Antalya'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı! Tedbirlerinizi Alın

Muğla ile Antalya'da Sağanak Yağış Alarmı

Muğla'nın doğusu ile Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişe verici bir uyarı geldi. Yarından itibaren, öğle saatlerinden itibaren bu bölgelerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışların Özellikleri

Yağışların, özellikle Antalya-Konya kara yolu üzerindeki Alacabel mevkisi başta olmak üzere, 1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Dikkat Çekilen Tehlikeler

Kuvvetli yağışların yaratabileceği potansiyel tehlikeler arasında sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yer alıyor. Bu nedenlerle, vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve dikkatli olması önemle tavsiye edilmektedir.