Muğla Yatağan'da Üzüm Bağları Alevlere Teslim Oldu

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesinde çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay ve müdahale

Temizlik amacıyla çıkarıldığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 600 metrekarelik alandaki üzüm bağları ve kuru otları etkisi altına aldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri söndürdü.

İnceleme ve soğutma çalışmaları

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'NIN YATAĞAN İLÇESİ BOZÜYÜK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN YANGIN, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.