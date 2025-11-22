Muğla Yatağan'da Üzüm Bağları Alevlere Teslim Oldu

Yatağan Bozüyük Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 600 metrekarelik üzüm bağları ve kuru otlar zarar gördü; itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:42
Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesinde çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay ve müdahale

Temizlik amacıyla çıkarıldığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 600 metrekarelik alandaki üzüm bağları ve kuru otları etkisi altına aldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri söndürdü.

İnceleme ve soğutma çalışmaları

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

