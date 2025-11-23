Muhtar Dilek Demir Muradiye'de Kentsel Dönüşüm İçin Sahada

Saha Ziyaretleri Başladı

Dilek Demir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm süreci kapsamında saha gezilerine başladı. Mahalledeki esnaf ve vatandaşları tek tek ziyaret eden Demir, dönüşümle ilgili beklenti ve talepleri yerinde dinledi.

Geri Dönüşler ve Tespitler

Ziyaretler sırasında genel olarak olumlu geri dönüşler alındı. Mahalle sakinlerinin mevcut yapılaşma, altyapı ve yaşam kalitesi konularında kentsel dönüşüme sıcak baktığı kaydedildi. Demir, ayrıca mahallelinin günlük sorunlarını not alarak ilgili kurumlara iletilmesi için hazırlık yaptı.

Planlama İçin Değerli Veri

Muradiye Mahallesi'nde yürütülen bu saha çalışmasının, kentsel dönüşüm sürecinin planlanması ve yönlendirilmesinde önemli bir veri oluşturacağı ifade edildi.

