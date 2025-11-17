Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti

Murat Sürmeli, KGK'nin Alanya çalıştayında Kırşehir basınını temsil etti; medya diplomasisi, dijital habercilik ve dezenformasyonla mücadele başlıkları ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:58
Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti

Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti

Gazeteci Murat Sürmeli, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya'da düzenlenen çalıştaya katılarak Kırşehirli gazetecileri temsil etti.

Çalıştayın kapsamı ve katılımcılar

Alanında uzman gazeteci ve siyasetçilerle bir araya gelen Sürmeli, Kırşehir'in mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve kentin ihtiyaçları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, 40'tan fazla ülkeden gazetecinin katılımıyla ulusal ve uluslararası medya temsilcilerini buluşturdu.

Program, medya diplomasisi, dijital habercilik ve dezenformasyonla mücadele gibi güncel başlıklarda önemli oturumlara ev sahipliği yaptı.

Sürmeli'nin değerlendirmesi

Kırşehir basınını temsilen programda yer alan Sürmeli, şu değerlendirmeyi yaptı: "Gazetecilik mesleği sürdürülebilirliği ve gelişen teknolojiye ayak uydurmasıyla önemli bir ivme kazandı. Kırşehir’de değişen teknolojiyi takip ederken aynı zaman da basın etiği ve şehirdeki imkanları doğru şekilde değerlendiriyoruz".

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ (KGK) TARAFINDAN ALANYA’DA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA, MURAT SÜRMELİ...

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ (KGK) TARAFINDAN ALANYA’DA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA, MURAT SÜRMELİ, KIRŞEHİRLİ GAZETECİLERİ TEMSİL ETTİ.

İLGİLİ HABERLER

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
Ardahan'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
3
Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti
4
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
5
TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı
6
Başkan Kurnaz: "İlkadım’da sahipsiz hayvan problemi ortadan kalkacak"

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı