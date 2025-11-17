Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti

Gazeteci Murat Sürmeli, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya'da düzenlenen çalıştaya katılarak Kırşehirli gazetecileri temsil etti.

Çalıştayın kapsamı ve katılımcılar

Alanında uzman gazeteci ve siyasetçilerle bir araya gelen Sürmeli, Kırşehir'in mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve kentin ihtiyaçları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, 40'tan fazla ülkeden gazetecinin katılımıyla ulusal ve uluslararası medya temsilcilerini buluşturdu.

Program, medya diplomasisi, dijital habercilik ve dezenformasyonla mücadele gibi güncel başlıklarda önemli oturumlara ev sahipliği yaptı.

Sürmeli'nin değerlendirmesi

Kırşehir basınını temsilen programda yer alan Sürmeli, şu değerlendirmeyi yaptı: "Gazetecilik mesleği sürdürülebilirliği ve gelişen teknolojiye ayak uydurmasıyla önemli bir ivme kazandı. Kırşehir’de değişen teknolojiyi takip ederken aynı zaman da basın etiği ve şehirdeki imkanları doğru şekilde değerlendiriyoruz".

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ (KGK) TARAFINDAN ALANYA’DA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA, MURAT SÜRMELİ, KIRŞEHİRLİ GAZETECİLERİ TEMSİL ETTİ.