Muratpaşa'da Kalp ve Damar Hastalıkları Semineri — Memorial Hastanesi İş Birliği

Antalya Muratpaşa Belediyesi ile Memorial Hastanesi'nin seminerinde kalp ve damar hastalıkları, tanı yöntemleri ve korunma yolları ele alındı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:08
Muratpaşa'da Kalp ve Damar Hastalıkları Semineri

Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Memorial Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen "Kalp ve Damar Hastalıkları Risk Faktörleri, Tanı ve Tedavisinde Güncel Gelişmeler" başlıklı seminer, Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminerin içeriği

Etkinlikte kalp ve damar hastalıklarının toplum sağlığı üzerindeki etkileri, erken teşhisin önemi ve bu hastalıklardan korunma yolları kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca damarlar içinde meydana gelen daralma, yağlanma ve kalsiyum birikimi sonucunda oluşan damar sertleşmesi (ateroskleroz) hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Tanı yöntemleri

Seminerde, kalp ve damar hastalıklarının erken teşhisi için uygulanan EKG, efor testi, EKO (ekokardiyografi) ve kalp anjiyosu gibi tanı yöntemleri paylaşıldı. Katılımcılara ayrıca kimlere hangi testlerin uygulanması gerektiği konusunda yönlendirici bilgiler sunuldu.

Korunma ve yaşam tarzı önerileri

Konuşmacılar, kalp ve damar sağlığını korumada düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan ve stresten uzak durma gibi yaşam alışkanlıklarının önemine vurgu yaptı. Bunun yanı sıra, düzenli sağlık kontrollerinin hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi açısından hayati olduğu belirtildi.

Soru-cevap ve kapanış

Seminerin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve kalp sağlığını korumaya yönelik pratik öneriler paylaşıldı.

