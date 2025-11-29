Muratpaşa'da 'Kitaplar Konuşuyor': Yazar ve Şairler Görme Engelliler İçin Gönüllü Okuyor

Muratpaşa'da yazar ve şairlerden anlamlı destek

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından görme engelliler için hayata geçirilen "Kitaplar Konuşuyor" ses kayıt stüdyosu, edebiyat dünyasının tanınan isimlerini ağırladı. Proje kapsamında artık kitaplar, seçkin yazar ve şairler tarafından seslendiriliyor.

Engelsiz Kafe'de buluşma

Görme engelli bireylerin bilgiye ve kültüre erişiminde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan proje çerçevesinde edebiyatçılar Engelsiz Kafe'de bir araya geldi. Toplantıda projenin toplumsal faydası, erişilebilir bilgi ve kültür üretiminin önemi ve gönüllü seslendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması ele alındı.

Gönüllü okuyucular

Projeye gönüllü olarak destek veren isimler arasında Yazar ve Halkla İlişkiler Danışmanı Semra Mutlu, Şair Şehmus Ay, Psikoterapist-Yazar Murat Kemaloğlu, Yazar Tarık Günersel ve Yazar Neva Veda bulunuyor. Edebiyatçılar ziyaret sırasında çalışmaların etkisini ve erişilebilir yayıncılığın gerekliliğini vurguladı.

Proje, gönüllü katılımlarla büyüyerek daha fazla görme engelli bireye ulaşmayı hedefliyor.

