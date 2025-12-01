Muratpaşa'da Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyesi Falez Yaşlı Evi'nde

Muratpaşa Belediyesi, Falez Yaşlı Evinde Vistalya Psikolojik Danışmanlık Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyesi" ile yaşlılar ve torunlarını bir araya getirdi. Programın amacı, kuşaklar arasında iletişim ve empatiyi güçlendirmek olarak açıklandı.

Atölye içeriği ve uygulamalar

Atölye, nefes, kas ve gevşeme egzersizleri ile başladı. Daha sonra katılımcılar, "Benimle Aynı Şeyi Seveni Bul" oyunu ile ortak ilgi alanları üzerinden küçük gruplara ayrıldı. Etkinliğin dikkat çeken bölümünde ise "Hatıra Kutusu" çalışması gerçekleştirildi; yaşlı evi üyeleri geçmişlerinden sembolik eşyalar getirip bu eşyaların hikâyelerini torunlarıyla paylaştı ve bu hatıraları simgeleyen resimler çizildi.

Programın bir diğer etkinliği olan "Rol Değiştirme" çalışmasında torunlar büyükleri, büyükler torunları canlandırdı. Bu uygulama sayesinde katılımcılar farklı bakış açılarını deneyimleyerek kuşaklar arası empati becerilerini pekiştirdi.

Uzman görüşü

Atölyeyi gerçekleştiren Uzman Psikolojik Danışman Tilbe Tayhan, çalışmaların temel amacının kuşaklar arası iletişim sorunlarını azaltmak olduğunu vurguladı: "Kuşaklar değiştikçe psikolojik süreçlerin, ilişkilerin ve iletişim dillerinin de değiştiğini görüyoruz. Bu atölye, daha çok anda kalmak, büyüklerimizle torunları arasındaki ilişkiyi gözlemlemek ve sağlıklı iletişime dair farkındalık kazandırmak üzerine kurulu".

Katılımcı izlenimleri

Atölyeye katılan Falez Yaşlı Evi üyesi Ummahan Tanlak, merkezde İngilizce ve örgü gibi kurslara katıldığını, bu faaliyetlerin kendisini hayata bağladığını ve sosyalleşmesine önemli katkı sağladığını söyledi. Etkinliklerin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Tanlak, "Bunların maddi karşılığı yok" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

