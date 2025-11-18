Muratpaşa Trafik Parkı çiçek bahçesine dönüştü

Antalya Muratpaşa Belediyesi, akülü arabalarla çocuklara temel trafik eğitiminin verildiği Trafik Parkı’nı mevsimlik bitkilerle donatarak parkı çiçek bahçesine dönüştürdü.

Park düzenlemesi ve bitki çeşitleri

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Trafik Parkı’nda yaptığı çalışmada süs lahanası, aslanağzı ve menekşe gibi mevsimlik çiçeklere yer verdi. Ayrıca begonit ve kırma taş kullanımına dayanan düzenlemelerle parkta papatya desenli peyzaj oluşturuldu.

Çiçek dikiminin yanı sıra parkta kapsamlı çevre düzenlemesi, bakım ve yenileme çalışmaları da uygulandı; amaç kent estetiğini yükseltmek ve ilçe sakinlerine daha yeşil, huzurlu dinlenme alanları sunmak oldu.

