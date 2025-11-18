Muratpaşa Trafik Parkı çiçek bahçesine dönüştü

Muratpaşa Belediyesi, Trafik Parkı’nı mevsimlik çiçeklerle ve peyzaj düzenlemesiyle çiçek bahçesine dönüştürdü; bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:01
Muratpaşa Trafik Parkı çiçek bahçesine dönüştü

Muratpaşa Trafik Parkı çiçek bahçesine dönüştü

Antalya Muratpaşa Belediyesi, akülü arabalarla çocuklara temel trafik eğitiminin verildiği Trafik Parkı’nı mevsimlik bitkilerle donatarak parkı çiçek bahçesine dönüştürdü.

Park düzenlemesi ve bitki çeşitleri

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Trafik Parkı’nda yaptığı çalışmada süs lahanası, aslanağzı ve menekşe gibi mevsimlik çiçeklere yer verdi. Ayrıca begonit ve kırma taş kullanımına dayanan düzenlemelerle parkta papatya desenli peyzaj oluşturuldu.

Çiçek dikiminin yanı sıra parkta kapsamlı çevre düzenlemesi, bakım ve yenileme çalışmaları da uygulandı; amaç kent estetiğini yükseltmek ve ilçe sakinlerine daha yeşil, huzurlu dinlenme alanları sunmak oldu.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ, AKÜLÜ ARABALARLA ÇOCUKLARA TEMEL TRAFİK EĞİTİMLERİNİN VERİLDİĞİ...

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ, AKÜLÜ ARABALARLA ÇOCUKLARA TEMEL TRAFİK EĞİTİMLERİNİN VERİLDİĞİ TRAFİK PARKI’NDA MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ, AKÜLÜ ARABALARLA ÇOCUKLARA TEMEL TRAFİK EĞİTİMLERİNİN VERİLDİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
2
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
3
L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı
4
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
5
Gazbeton Sanatı: Timur Tekbaş'ın Özgün Rölyefleri
6
MSB: İran Hudut Hattında 3 Çuvalda 81.133 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları