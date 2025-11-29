Muş Bulanık'ta Silahlı Kavga: 2 Firari Suç Aletiyle Yakalandı

Bulanık'ta okul kaynaklı aile kavgasında 1 kişi öldü; firari Ç.G. ve E.G. 25 Kasım 2025'te suç aletiyle yakalanıp 27 Kasım 2025'te tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 01:02
Okulda başlayan husumet kanlı çatışmaya dönüştü

Bulanık ilçesinde iki aile arasında okulda başlayan anlaşmazlık, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan S.K. hastanede hayatını kaybederken, yaralanan A.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde tabanca kovanları, mermi çekirdeği ve farklı boyut ve ebatlarda sopalar ele geçirdi. Soruşturma kapsamında birçok ikamette arama yapıldı; eklentiler ve çevre yapıları detaylı şekilde kontrol edildi.

Olay sonrası firar eden şüpheliler Ç.G. ve E.G., 25 Kasım 2025 tarihinde, suç aleti olduğu değerlendirilen silah ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 27 Kasım 2025 tarihinde çıkarıldıkları Bulanık Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Patnos Kapalı L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturma ve olayla ilgili adli işlemler sürüyor; güvenlik güçlerinin olayın tüm yönlerini tespit etmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Muş Bulanık'ta Silahlı Kavga: 2 Firari Suç Aletiyle Yakalandı

