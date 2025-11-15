Muş'ta 15 yaşındaki Edanur Çakır 2 gündür kayıp

Edanur Çakır isimli 15 yaşındaki kız çocuğundan, 13 Kasım günü evden ayrıldıktan sonra 2 gündür haber alınamıyor.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, 13 Kasım günü saat 17.00 civarında evinden çıkan Edanur Çakır bir daha eve dönmedi. Kızlarının geri dönmemesi üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Aile, Edanur'un hayatından endişe duyduklarını belirterek yetkililerden bir an önce bulunmasını talep etti.

Arama çalışmaları sürüyor

Polis ekipleri, Edanur Çakır’ın bulunması için kapsamlı arama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililerden veya tanıklardan gelecek her türlü bilgi, yürütülen soruşturmada önem taşıyor.

