Muş'ta 15 yaşındaki Edanur Çakır 2 gündür kayıp

Muş’ta 13 Kasım'da evden ayrılan 15 yaşındaki Edanur Çakır'tan 2 gündür haber alınamıyor. Ailesi kayıp başvurusu yaptı, polis arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 21:27
Muş'ta 15 yaşındaki Edanur Çakır 2 gündür kayıp

Muş'ta 15 yaşındaki Edanur Çakır 2 gündür kayıp

Edanur Çakır isimli 15 yaşındaki kız çocuğundan, 13 Kasım günü evden ayrıldıktan sonra 2 gündür haber alınamıyor.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, 13 Kasım günü saat 17.00 civarında evinden çıkan Edanur Çakır bir daha eve dönmedi. Kızlarının geri dönmemesi üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Aile, Edanur'un hayatından endişe duyduklarını belirterek yetkililerden bir an önce bulunmasını talep etti.

Arama çalışmaları sürüyor

Polis ekipleri, Edanur Çakır’ın bulunması için kapsamlı arama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililerden veya tanıklardan gelecek her türlü bilgi, yürütülen soruşturmada önem taşıyor.

EDANUR ÇAKIR (15), 13 KASIM’DA EVDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLDU. POLİS VE AİLE TARAFINDAN ARAMA...

EDANUR ÇAKIR (15), 13 KASIM’DA EVDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLDU. POLİS VE AİLE TARAFINDAN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Araç Kamerası Kaydetti: Trafik Magandası Aileyi Tehlikeye Atıp Yakalandı
2
Kırşehir’de mandıra kazası: yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti
3
Samsun'da soba parladı: 2 kişi dumandan etkilendi, küçük kız kedisi için ağladı
4
Erciş'te Trafik Kazası: Volkswagen Golf Takla Attı, 3 Yaralı
5
Mardin'de 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 62 Sürücüye Ceza, 4 Araç Trafikten Men
6
Hatay Kırıkhan'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
7
Ataşehir’de kamyonet durağa daldı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?