Muş'ta 29 Ekim Resepsiyonu: Cumhuriyetin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Muş Valiliği Öğretmenevi'nde tören

Muş Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Öğretmenevinde bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyonda konuşan Vali Avni Çakır, Türk milletinin Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vali Çakır, Muş'un her köşesinde gördüğü dayanışma, samimiyet ve vefanın Cumhuriyetin ruhunu en güzel şekilde yansıttığını belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlediğimiz her resepsiyon, bu şehrin dostluğunu, birliğini, kardeşliğini ve cumhuriyete olan bağlılığını bir kez daha yüreğimizde hissettirmiştir. 102 yıl önce atalarımız, yokluklar içinde büyük bir inançla yola çıkmış, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize miras bırakmıştır. Bugün bizlere düşen görev, o emaneti aynı kararlılıkla yarınlara taşımaktır. Cumhuriyet, adaletin, eşitliğin, insan onurunun, birlik ve kardeşliğin teminatıdır. Bu değerleri yaşatmak, sadece bir sorumluluk değil bu ülkenin evladı olmanın en onurlu görevidir."

Resepsiyona, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve davetliler katıldı.

