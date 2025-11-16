Muş'ta 3 Gündür Kayıp 15 Yaşındaki Edanur Çakır Bulundu

Muş'ta 13 Kasım'da kaybolan 15 yaşındaki Edanur Çakır, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle 3 gün sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Emniyetin titiz çalışmasıyla çocuk ailesine teslim edildi

Muş'ta 3 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Edanur Çakır, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

13 Kasım'da evinden ayrılan Edanur Çakır (15) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı.

Kent merkezindeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan titiz takip sonucu ekipler, çocuğun yerini tespit etti.

Emniyete getirilen Edanur Çakır, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuğuna kavuşan aile fertleri büyük sevinç yaşadı ve çalışmalardan dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

