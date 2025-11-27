Muş'ta Aç Kalan Tilki Çarşı Merkezine İndi

Muş'ta yiyecek arayan bir tilki gece çarşı merkezine inip cadde ve sokaklarda dolaştı; anlar vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:37
Muş kent merkezinde yiyecek arayan bir tilki, gece saatlerinde çarşı merkezine indi. Araç ve insanların arasına karışarak cadde ve sokaklarda dolaşan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşlar Görüntüledi

Tilkinin çarşıya indiği anlar, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde tilkinin cadde üzerinde dolaştığı ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor.

