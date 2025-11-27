Muş'ta Aç Kalan Tilki Çarşı Merkezine İndi

Muş kent merkezinde yiyecek arayan bir tilki, gece saatlerinde çarşı merkezine indi. Araç ve insanların arasına karışarak cadde ve sokaklarda dolaşan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşlar Görüntüledi

Tilkinin çarşıya indiği anlar, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde tilkinin cadde üzerinde dolaştığı ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor.

MUŞ’TA YİYECEK ARAYAN BİR TİLKİ, GECE SAATLERİNDE ÇARŞI MERKEZİNE İNDİ. ŞAŞKINLIK OLUŞTURAN O ANLAR, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.