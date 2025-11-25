Muş'ta Aranan Hükümlü Jandarma Devriyesinde Yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü rutin devriye sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Hasköy Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye görevindeyken şüpheli gördükleri M.A.K. isimli kişiyi durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada, M.A.K.'nın Bursa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve infaza yönelik arandığı belirlendi.

Gözaltı ve İnfaz

Gözaltına alınan M.A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

MUŞ (İHA) - MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN DEVRİYE FAALİYETİ SIRASINDA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ