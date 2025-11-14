Muş’ta İmam Şafii Camii’nde Şehitler İçin Mevlit

Muş’ta, Gürcistan ve Hırvatistan’da düşen uçaklarda şehit olan kahramanlarımız için İmam Şafii Camii’nde mevlit programı düzenlendi.

Programın Amacı ve Katılımcılar

Mevlit, Azerbaycan’dan dönüş yolunda Gürcistan’da düşen Millî Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağı ile Hırvatistan’da düşen Tarım ve Orman Bakanlığına ait yangın söndürme uçağı olaylarında şehit olan kahramanlar için gerçekleştirildi.

Programa Vali Avni Çakır, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Akışı

İmam Şafii Camii’nde düzenlenen törende şehitlerin ruhu için Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve kasideler okundu. Katılımcılar ülkenin birlik ve beraberliği için dualar etti.

Etkinlik, şehit yakınlarına ve vatandaşlara başsağlığı dileklerinin iletilmesi ve millet olarak dayanışmanın vurgulanması amacıyla sonlandırıldı.

