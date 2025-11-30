Muş’ta Jandarma 200 Küçükbaş Hayvanı Bularak Sahibine Teslim Etti

Muş Sudurağı'nda kaybolan yaklaşık 200 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama-tarama çalışmasıyla Akpınar köyü Ziyaret Tepe mevkiinde bulunup sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 19:57
Muş’un Merkez ilçesine bağlı Sudurağı köyünde hayvancılıkla uğraşan İ.T. tarafından bildirilen, yaklaşık 200 küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

İhbar ve arama çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, İ.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ağıldan çıkardıkları yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına başladı. Yapılan incelemelerde hayvanların sabah saatlerinde ağıldan çıktıktan sonra arazide kaybolduğu belirlendi.

Bulunan sürü ve teslimat

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı arama-tarama faaliyetleri sonucu sürü, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyü Ziyaret Tepe mevkii'nde saat 15.00 sıralarında bulundu ve sahibine teslim edildi.

İ.T., hızlı ve titiz çalışmaları nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür etti.

