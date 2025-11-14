Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı

Muş’ta Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyası aralıksız devam ediyor; ancak kentte bağışa ilginin düşük kaldığı görüldü. Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri, İstasyon Caddesi üzerinde konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında gün boyunca bağış kabulünü sürdürdü; yine de vatandaşların kampanyaya yeterli ilgiyi göstermediği gözlendi.

Ekipler, bağışçı sayısını artırmak amacıyla kent genelinde farklı noktalarda stantlar kurarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılay gönüllüsünden çağrı

Kızılay gönüllüsü Emre Narin, İstasyon Caddesi’nde mobil kan bağışı aracı standı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Narin şu ifadeleri kullandı:

"Her bir kan bağışı, üç cana umut olmaktadır. Ayrıca her bağışla birlikte ormanlarımıza üç fidan dikilmektedir. Lösemi hastalarına ve acil kan bekleyen hastalarımıza bağış yaparak destek olabilirsiniz. Kan vermek isteyen vatandaşlarımız, Kızılay şubemize ya da mobil araçlarımızın bulunduğu noktalara gelerek başvuru yapabilir; gerekli bilgilendirmeyi aldıktan sonra bağış işlemlerini gerçekleştirebilirler. Yüksek rakımda bulunmamız nedeniyle kan değerlerimiz zaman zaman yükselmektedir. Bu durum baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk ve vücut ağrılarına sebep olabilmektedir. Kan verildiğinde ise vücut rahatlamakta, kişinin kendisini daha dinç hissetmesi sağlanmaktadır" dedi.

Bağış yapmak isteyenler, Kızılay şubelerine ya da mobil araçların bulunduğu noktalara başvurarak gerekli bilgilendirmeyi aldıktan sonra bağış işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

MUŞ’TA TÜRK KIZILAY TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI ARALIKSIZ DEVAM EDERKEN, KENTTE KAN BAĞIŞINA İLGİNİN DÜŞÜK SEVİYEDE SEYRETTİĞİ GÖRÜLDÜ.