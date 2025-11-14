Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı

Muş’ta Kızılay'ın mobil kan bağışı kampanyası sürüyor; ancak vatandaşların ilgisi düşük. Ekipler, kent genelinde stantlarla bağışçı sayısını artırmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 22:18
Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı

Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı

Muş’ta Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyası aralıksız devam ediyor; ancak kentte bağışa ilginin düşük kaldığı görüldü. Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri, İstasyon Caddesi üzerinde konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında gün boyunca bağış kabulünü sürdürdü; yine de vatandaşların kampanyaya yeterli ilgiyi göstermediği gözlendi.

Ekipler, bağışçı sayısını artırmak amacıyla kent genelinde farklı noktalarda stantlar kurarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılay gönüllüsünden çağrı

Kızılay gönüllüsü Emre Narin, İstasyon Caddesi’nde mobil kan bağışı aracı standı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Narin şu ifadeleri kullandı:

"Her bir kan bağışı, üç cana umut olmaktadır. Ayrıca her bağışla birlikte ormanlarımıza üç fidan dikilmektedir. Lösemi hastalarına ve acil kan bekleyen hastalarımıza bağış yaparak destek olabilirsiniz. Kan vermek isteyen vatandaşlarımız, Kızılay şubemize ya da mobil araçlarımızın bulunduğu noktalara gelerek başvuru yapabilir; gerekli bilgilendirmeyi aldıktan sonra bağış işlemlerini gerçekleştirebilirler. Yüksek rakımda bulunmamız nedeniyle kan değerlerimiz zaman zaman yükselmektedir. Bu durum baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk ve vücut ağrılarına sebep olabilmektedir. Kan verildiğinde ise vücut rahatlamakta, kişinin kendisini daha dinç hissetmesi sağlanmaktadır" dedi.

Bağış yapmak isteyenler, Kızılay şubelerine ya da mobil araçların bulunduğu noktalara başvurarak gerekli bilgilendirmeyi aldıktan sonra bağış işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

MUŞ’TA TÜRK KIZILAY TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI ARALIKSIZ DEVAM EDERKEN, KENTTE...

MUŞ’TA TÜRK KIZILAY TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI ARALIKSIZ DEVAM EDERKEN, KENTTE KAN BAĞIŞINA İLGİNİN DÜŞÜK SEVİYEDE SEYRETTİĞİ GÖRÜLDÜ.

MUŞ’TA TÜRK KIZILAY TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI ARALIKSIZ DEVAM EDERKEN, KENTTE...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkokul öğretmenine 465 yıl 9 ay hapis cezası
2
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
3
TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler
4
Elazığ'da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
6
Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı
7
Sahte bungalov çetesine dev operasyon: 37 gözaltı, 14 tutuklama

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı