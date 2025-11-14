Muş'ta silahlı saldırı: Baba-oğul gözaltına alındı

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, S.B. adlı vatandaş evine iki el ateş edildiğini bildirerek jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Operasyon ve arama çalışmaları

Yapılan araştırmalarda saldırının aynı köyde yaşayan N.B. ve oğlu A.B. tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) eşliğinde şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada 1 adet seri numarası bulunmayan otomatik av tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 4 adet AK-47 şarjörü ve 31 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. Evde bulunan N.B. gözaltına alındı.

Kaçan şüphelinin yakalanması

Olay sonrası kaçan A.B.'nin yakalanması için JASAT dedektifleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando ekipleri ve Yaygın Karakol timleri ortak operasyon yürüttü. Titiz çalışmalar sonucu A.B.'nin saklandığı adres tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı.

Her iki şüpheli de gözaltına alınarak haklarında tahkikat başlatıldı.

