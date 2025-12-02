Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede yürütülen istihbari çalışmalar sonucu E.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Arama ve ele geçirilenler

Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kilo 350 gram kubar esrar, 400 gram kenevir tohumu ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Olayla ilgili olarak E.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

