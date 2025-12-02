Muş’ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 350 Gram Esrar Ele Geçirildi

Muş İl Jandarma ekipleri, E.G.'nin evinde yaptıkları aramada 1 kilo 350 gram esrar, 400 gram kenevir tohumu ve 8 kök kenevir ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:33
Muş’ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 350 Gram Esrar Ele Geçirildi

Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede yürütülen istihbari çalışmalar sonucu E.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Arama ve ele geçirilenler

Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kilo 350 gram kubar esrar, 400 gram kenevir tohumu ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Olayla ilgili olarak E.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİLO 350 GRAM KUBAR ESRAR, 400...

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİNCE BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİLO 350 GRAM KUBAR ESRAR, 400 GRAM KENEVİR TOHUMU VE 8 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ; OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

