Muş'ta Yaralı Atmaca Tedavi Altına Alındı

Muş'un Karabey köyünde avcılarca vurulduğu belirtilen yaralı atmaca, İdris Taşçı tarafından bulunup DKMP ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:58
Karabey köyünde bulunan atmaca DKMP ekiplerine teslim edildi

MUŞ (İHA) – Muş’un Karabey köyü merasında hayvanlarını otlatan bir besici tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak tedavi altına alındı.

Merada hayvanlarını güden İdris Taşçı, iddiaya göre avcılarca vurulmuş bir atmaca tespit etti. Taşçı’nın ihbarı üzerine bölgeye gelen DKMP ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, atmacanın kanadından silahla vurulduğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan atmaca, ileri tetkik ve tedavi için ekiplerce teslim alınarak bakım altına alındı.

DKMP ekipleri tarafından yürütülecek rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, atmacanın yeniden doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Taşçı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğünü aradığını ifade ederek, ekiplerin kendisine hayvana temas etmemesi ve herhangi bir şey yedirmemesi konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Karabey köyünde ikamet ediyorum. Hayvanları güderken bu yaralı atmacaya denk geldim. İlk gördüğümde yardıma muhtaçtı, uçamıyordu. Saldırgan olduğundan dolayı pek yanaşamadım. Sonrasında gidip eldiven buldum. Eldivenle sarıp aldım. DKMP ekibinin numarasını internetten buldum ve iletişime geçtim. Arkadaşlar sağ olsun hiçbir şekilde temas etmeyeceğimi ve hiçbir şey yedirmeyeceğimi söylediler. Hayvan stresten uzak kalsın, tek kalsın diye kimsenin yaşamadığı küçük bir alana bıraktım. Ekipler hemen gelerek olaya müdahale ettiler. Atmacanın yaralı olduğunu tespit ettiler. Büyük ihtimalle avcılar tarafından vurup bırakıldığını söylediler. Bu durum karşısında çok üzüldüm. Ekosistemimizin bozulmaması adına özellikle avcılık yapan vatandaşlarımıza sesleniyorum, daha dikkatli olmamız gerekiyor. Doğanın bir parçası olarak duyarlı olmak zorundayız. Şu an hayvanı ekiplere teslim ettik. Atmacayı Van’a götürecekler. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılıp özgürlüğüne kavuşması planlanıyor"

Yetkililer, atmacanın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşamına yeniden salınacağını vurguladı.

