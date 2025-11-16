Muş'ta Yoğun Kar: 200 Koyun ve 5 Araç Kurtarıldı

Muş'ta 14 köy yolu yoğun kar nedeniyle kapandı; yaklaşık 200 koyun ve 5 araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:13
Muş'ta Yoğun Kar: 200 Koyun ve 5 Araç Kurtarıldı

Muş'ta yoğun kar yağışı: 200 koyun ve 5 araç kurtarıldı

Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı

MUŞ (İHA) – Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yayladan dönüş yapan vatandaşlara ait yaklaşık 200 koyun ile 5 araç, kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgelere sevk edilen İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak koyun sürülerini ve araçları bulundukları yerden kurtardı.

Yetkililer, ekiplerin kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLLARINDA MAHSUR KALAN YAKLAŞIK 200 KOYUN VE 5 ARAÇ...

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLLARINDA MAHSUR KALAN YAKLAŞIK 200 KOYUN VE 5 ARAÇ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLLARINDA MAHSUR KALAN YAKLAŞIK 200 KOYUN VE 5 ARAÇ...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler
3
Almanya'dan 100 milyon euroluk dron savunma planı
4
Samsun'da Şakalaşma Faciası: 24 Yaşındaki Gökhan Güney Pompalı Tüfekle Öldü
5
Selman Oğuzhan Eser Trafik Kazası Geçirdi — Aile Hafif Yaralandı
6
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi
7
Mehmet Ali Doğan'ın 'Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller' Sergisi SANKO'da

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?