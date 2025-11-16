Muş'ta Yoğun Kar: Hasköy-Mutki Yolu 0-11. Kilometreleri Kapandı

Muş'ta Yoğun Kar Ulaşıma Engel Oldu

Hasköy-Mutki Yolu Geçici Olarak Kapandı

Gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, Muş'ta ulaşımda aksamalara yol açtı. Etkilenen bölgede görüş mesafesi düştü ve ulaşım şartları olumsuzlaştı.

Hasköy-Mutki Yolu'nun 0-11. kilometreleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri bölgedeki yolları açmak için çalışmalar başlattı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama işlemlerini sürdürerek yolun güvenli hale getirilmesine çalışıyor.

Sürücülere ise yetkililer tarafından zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kar lastiği kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı.

