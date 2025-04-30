Muş'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 108. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Muş'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 108. Yıl Dönümü Coşkusu

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, düzenlenen törenle büyük bir gururla kutlandı. Kutlamalar, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam etti.

Vali Çakır'dan Anlamlı Mesajlar

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı da okundu. Muş Valisi Avni Çakır, konuşmasında Muş'un 108 yıl önceki mücadeleyle kazanılan kurtuluşunun önemine vurgu yaparak, "Bu anlamlı günde, yalnızca bir şehrin değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışını, tarihe yön veren bir kararlılığın ve milletimizin esareti reddeden asil ruhunun bir kez daha tecelli edişini anıyoruz," dedi.

Çakır, geçmişe dair yaptığı değerlendirmelerde, Malazgirt Zaferi'nin Anadolu topraklarını vatan kılma sürecinde büyük bir önem taşıdığını belirtti. O dönemde Sultan Alparslan ve ordusunun kazandığı zaferle sadece toprak değil, yeni bir yurt inşa edildiğinin altını çizdi.

Tarihsel Mücadele ve Şanlı Geçmiş

Muş'un, Birinci Dünya Savaşı yıllarında büyük acıların ve zorlukların merkezinde yer aldığını ifade eden Vali Çakır, "Milletimiz tarih boyunca asla esaret altında yaşamak istemedi. Ülkemizin bağımsızlığı için büyük bedeller ödendi," açıklamalarında bulundu.

108 yıl önce, tam tarih 30 Nisan 1917'de Muş'un yeniden hürriyetine kavuşmasının bu inancın en açık göstergesi olduğunu belirten Çakır, "Bugün anarken geçmişimizi değil, bugünümüzü ve yarınlarımızı da düşünmeliyiz. Eğitimden sağlığa, bilimden sanata kadar pek çok alanda yapılan çalışmalar milletimizin kararlılığı ile güçleniyor," dedi.

Müzik dinletisi ile devam eden törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Programa, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, vali yardımcıları, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çakır, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını vurguladı.

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra kortej yürüyüşü yapıldı.

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra kortej yürüyüşü yapıldı.