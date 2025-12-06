MUSKİ 7/24 Görevde: Muğla'da Sağanakla Mücadele

Ekipler tıkanan ızgara ve yağmur suyu hatlarını temizliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya yapılan sarı kodlu yağış uyarısının ardından, dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, kentte ızgara ve yağmur suyu hatlarının tıkanmasına yol açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ise aralıksız olarak sahada çalışıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cuma sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde başlayan yağışlar etkisini sürdürmekte olup, bugün de devam etmesi beklenmektedir." ifadeleri yer aldı. Açıklamada ekiplerin, il genelinde tıkanan kanalizasyon, dere ağızları ve yağmur suyu hatlarına müdahale ederek su akışının sorunsuz sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca mazgal, ızgara ve yağmur suyu hatlarının temizlenmesiyle olası su baskınlarının önüne geçildiği vurgulandı. Sahada vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedilirken, 7/24 MUSKİ ekipleri olarak görev başında olunduğu ifade edildi. Herhangi bir olumsuzluk halinde 185 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.

MUSKİ EKİPLERİ 7/24 GÖREV BAŞINDA