MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor

Meteoroloji uyarısı sonrası MUSKİ ekipleri Muğla genelinde mazgal ve yağmur suyu hatlarını açmak için gece boyunca 7/24 çalıştı. 185 çağrı merkezi ulaşılabilir.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:21
Sağanak uyarısının ardından ekipler gece boyunca sahada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından hazırlıklarına başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışın başlamasıyla birlikte kent genelinde tıkanan mazgal ve yağmur suyu hatlarını açmak için çalışmalara başladı.

Ekipler, yağış boyunca özellikle ağaç yaprakları ve diğer yabancı maddeler nedeniyle tıkanan hatlarda müdahale ederek su akışını sağlamak üzere mazgal ve ızgara temizlikleri ile dere ağızlarını açıyor. Çalışmalar gece boyunca aralıksız sürdü.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama:

"Gece saatlerinden itibaren ilimiz genelinde başlayan yağışlar etkisini sürdürmekte olup ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi beklenmektedir. Ekiplerimiz, il genelinde ağaç yaprakları başta olmak üzere yabancı maddelerden nedeniyle tıkanan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına müdahale etmektedir. Ekiplerimiz mazgal ve ızgara temizlikleri ile dere ağızlarının açılarak su akışının sağlanması için sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınırken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 7/24 görev başındayız. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 185 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz"

Vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm tedbirler alındı; olumsuzluk halinde 185 çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilir.

