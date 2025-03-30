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Mustafa Varank'tan CHP'nin Maltepe Mitingi Açıklaması

Mustafa Varank, CHP'nin Maltepe mitingiyle ilgili iddialara sert yanıt vererek, yalanlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 17:15
Mustafa Varank'tan CHP'nin Maltepe Mitingi Açıklaması

Mustafa Varank'tan Sert Açıklamalar

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP'nin Maltepe mitingine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bursa'da gerçekleşen bayramlaşma programının ardından gazetecilere konuşan Varank, karşıt görüşlerin manipülasyonlarına dikkat çekti.

Yolsuzluk Bağlantısı

Varank, miting sayılarının şişirilmesine vurgu yaparak, "Yolsuzluk soruşturmalarındaki bulgulardan da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar. Miting sayılarını ifade ederken de bu bol sıfırlı rakamlarla aslında bir alışkanlık olarak konuşuyorlar," dedi.

Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaları eleştiren Varank, "Bir bayram gününde Özel'in 'nahoş' ifadeleri kullanması, seviyesi düşürmesi millete bırakacağımız bir husus," şeklinde konuştu. Varank, Özel’in miting alanlarıyla ilgili yaptığı polemiklerin sağlam bir matematiksel veriyle çürütülebileceğini belirtti.

Sayıların Gerçekliği

Varank, "Temel matematik bilgisi olan herkes havadan çekilmiş fotoğraf üzerinden alanın ne kadar kişi alacağını hesaplayabilir. Ancak kendisi yalanlarını örtmekte zorlanıyor," ifadelerini kullandı.

Doğruyu Söylemenin Önemi

Son olarak, siyasette her zaman doğruyu söylemenin önemine dikkat çeken Varank, "Sayılarda abartı yaparak başarı elde edilemez. Kendisine tavsiyem, sadece Türkiye’deki değil, İngiltere'deki harita mühendisleri odası ile de hesaplamalar yaptırsın," diyerek durumu netleştirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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