Mutaflar Mahallesi Camii'nde Yoğun Katılımlı Sabah Namazı Buluşması

Diyanet talimatıyla Mutaflar Mahallesi Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşması tilavet, vaaz ve dualarla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:11
Programın Detayları

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü talimatları kapsamında her pazar farklı bir camide düzenlenen sabah namazı buluşmaları, bu hafta Mutaflar Mahallesi Camii'nde gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen cemaat, programın başlangıcında İmam Hatibi Mustafa Derin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ruhani bir atmosfer yaşadı. Ardından kılınan sabah namazı sonrası Vaiz Kamil Kebap vaaz ve irşatıyla cemaati bilgilendirdi.

Cemaatin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlik, edilen dualarla sona erdi. Sabah namazı buluşması, ikramların sunulmasıyla tamamlandı ve etkinliklerin her hafta farklı bir camide sürdürüleceği ifade edildi.

