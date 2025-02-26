Myanmar'da Zorla Çalıştırılan 7 Bin Dolandırıcılık Mağduru Ülkelerine Dönmeyi Bekliyor

Myanmar'da Zorla Çalıştırılan İşçiler Hayatlarını Kurtarıyor

Askeri yönetim altındaki Myanmar'da, telefonla dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırıldığı belirtilen 7 binin üzerinde kişi, ülkelerine dönme bekleyişi içinde. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Myanmar'ın Tayland sınırındaki Kayin eyaletinde Myawaddy kasabasında, bu dolandırıcılık gruplarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Yabancı Uyruklu İşçiler Kurtarıldı

Myanmar'ın Sınır Muhafız Güçleri'nden (BGF) yapılan açıklamada, yürütülen operasyonlar sonucunda 7 bini aşkın yabancı uyruklu işçinin dolandırıcılık gruplarından kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan kişilerin çoğunluğunun Çin olduğu, ayrıca Vietnam, Hindistan, Etiyopya ve Endonezya gibi 28 farklı ülkeden geldikleri ifade edildi. Bu kişilere ait isim listesinin, ülkelerine dönüş işlemleri için Taylandlı yetkililerle paylaşıldığı kaydedildi.

Tayland Hükümeti'nin Açıklamaları

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai, yaptığı açıklamada, "Eğer ülkeleri onları geri almayacaksa biz de onları (Myanmar'dan) kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullanarak, dolandırıcılık gruplarından kurtulanlar için Tayland'da kamp kurulmayacağını vurguladı.

Elektrik Kesintisi ve Güvenlik Önlemleri

Tayland, Myanmar sınırındaki bazı bölgelere sağladığı elektriği kesmişti. Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi, 5 Şubat itibarıyla sınır bölgesinde dolandırıcılıkla mücadele amacıyla elektrik, gaz ve internet hizmetlerini sonlandırma kararı aldı. Tayland İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, bu bölgeden sağlanan elektriğin yıllık gelirinin 17,8 milyon dolar olduğunu, ancak dolandırıcılık eylemlerinin ülkeye günlük 2,3 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Suç Örgütlerinin Faaliyet Alanı

Myanmar'da, özellikle Tayland ve Çin sınırında yer alan bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce insanı sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrimiçi dolandırıcılıklara zorlayan suç örgütlerinin etkisi altında. Bu durum, bölgede güvenlik ve insan hakları açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır.