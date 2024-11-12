Nadir Bulunan 'Ceset Çiçeği' Avustralya'da Büyüledi

Avustralya'da Büyüleyici Bir Doğa Olayı

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Geelong Botanik Bahçesi, nadir görülen ve on yılda bir çiçek açan 'ceset çiçeği''nin açmasıyla birlikte binlerce kişinin akınına uğradı.

Gözler Çiçekteydi

ABC Avustralya'nın bildirdiğine göre, hemen herkes bu ilginç bitkinin çiçek açmasını görmek için Botanik Bahçesi önünde kalabalık oluşturdu. Yaydığı keskin ve kötü koku nedeniyle 'ceset çiçeği' olarak adlandırılan bu bitkinin çiçek açtığı anlar, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Canlı Yayında Binlerce İzleyici

Çiçeğin görüntülerinin paylaşıldığı canlı yayın, son iki günde on binlerce kişi tarafından izlendi. Geelong Botanik Bahçesi Koordinatörü Kellee Reissinger, çiçeğin kokusunu "ölü bir tavşan gibi" olarak tanımladı.

Kısa Süreli Güzellik

'Ceset çiçeği' 24 ila 48 saat kadar ömür sürdüğü için, bu nadir anı kaçırmak istemeyen ziyaretçiler için büyük bir fırsat oluşturdu. Çiçeğin, yarın solması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.