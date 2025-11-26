Nadir Hastalıklarda Erken Tanı: Teknoloji Tabanlı Destek Ulusal Çapta Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi, nadir hastalıklarda erken teşhisi ülke çapında hızlandıracak.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:46
Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Sanofi Türkiye arasında imzalanan iş birliği niyet mektubu ile Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi ulusal çapta hayata geçiriliyor. Proje, nadir hastalıkların tanı sürecini kısaltmaya yönelik kapsamlı adımlar içeriyor.

Projenin hedefleri

Türkiye’de nadir hastalıkların tanı yolculuğu ortalama 8 yıl sürüyor. Bu gecikme geri dönüşü olmayan organ hasarlarına ve hastaların yaşam kalitesinde düşüşe neden oluyor. Yeni proje, tanı süresini kısaltarak tedaviye uyumu artırmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi ve sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmayı amaçlıyor. Türkiye’nin güçlü dijital sağlık altyapısı, bu hedeflere ulaşmak için stratejik bir fırsat sunuyor.

NADİR'in rolü ve yaygınlaştırma

2022 yılında Ankara Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NADİR), kuruluşundan bu yana faaliyetlerini genişleterek devam ettiriyor. Merkezde klinik araştırma eğitimleri veriliyor, laboratuvar tanı kapasitesi güçlendiriliyor, ulusal yenidoğan tarama programına katkı sağlanıyor ve teknoloji tabanlı karar destek çözümleri geliştiriliyor.

Geçen yıl imzalanan niyet mektubuyla çalışmalar daha da genişletilmiş; Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji ve Eylem Planı kapsamında “Nadir Hastalıkların Erken Tanısı ve Önlenmesi” için somut adımlar atıldı. İmzalanan sözleşme ile merkez tarafından geliştirilen yenidoğan tarama ve tanı destek projelerinin önümüzdeki dönemde Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.

