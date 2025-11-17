Naim Süleymanoğlu’nun Mestanlı’daki Evi Müzeye Dönüştürüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA iş birliğiyle, milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’ın Mestanlı kasabasındaki evi müzeye dönüştürüldü. Proje, bölgenin kültürel dokusunu güçlendirmeyi ve Süleymanoğlu’nun mirasını yaşatmayı hedefliyor.

Açılış Töreni

Evin açılışı, bir dönemin acılarını, gururunu ve direncini duvarlarında taşıyan yapının kapıları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından törenle açılacak. Aynı etkinlik kapsamında, TİKA tarafından yapımı gerçekleştirilen Kırcaali Merkez Camiinin açılışı da yapılacak; cami açılışında ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile milletvekillerinin de yer alacağı bildirildi. Kırcaali Merkez Camii, Bulgaristan’da külliyesi bulunan tek cami olma özelliğini taşıyor.

Restorasyon ve Mimari Müdahaleler

Bakanlık açıklamasına göre, iki katlı taş yapı 104 metrekare kapalı alan ve 390 metrekare avluya sahip olarak özgün haline kavuşturuldu ve bir anı evine dönüştürüldü. Bahçede yıllarca görüntüyü kapatan büyük trafo binası kaldırılarak yapı yeniden görünür hale getirildi. Dış cephedeki özgün olmayan sıvalar sökülerek, yapının taş dokusu yeniden ortaya çıkarıldı.

Müzenin Düzeni ve Sergilenen Ögeler

Müzenin alt katı, Naim Süleymanoğlu’nun ailesiyle yaşadığı yılları yansıtan etnografik düzenlemelerle hazırlandı. Bu bölümde Süleymanoğlu ailesinin orijinal eşyaları, annesi Hatice Hanım ile babası Süleyman Bey ve üç çocuğun silikon heykelleri, dönemsel sedir, kilim, ocak ve mutfak ögeleri, ahşap kapı, sandık, sepet ve köy yaşamına dair unsurlar yer alıyor.

Müzenin üst katındaki iki ayrı oda ise milli sporcunun spor hayatını iki dönemde anlatacak şekilde düzenlendi. Bu bölümde Bulgaristan adına kazandığı madalya ve belgeler, ilkokul çantası, haltere başladığı yıllara dair materyaller, kendi anlatımıyla hayat hikayesinin gösterildiği ekran ve küçük ziyaretçiler için “Oyuncak Naim” alanı bulunacak. Cep Herkülünün Bulgaristan yıllarını yansıtan bölümün yanı sıra, Türkiye’deki Naim bölümünde silikon heykel ve iltica sonrası kazandığı madalyalar, antrenmanlarda kullandığı halter, eşofman, tişört ve ayakkabı replika takımı, olimpiyat madalyası replikaları ile Devlet Üstün Hizmet Beratı ve olimpiyat belgeleri sergilenecek.

Proje, hem Süleymanoğlu’nun anısını yaşatmayı hem de bölgedeki kültürel ve toplumsal yaşama katkı sunmayı amaçlayan kapsamlı bir çalışma olarak öne çıkıyor.

