Naim Süleymanoğlu’nun Mestanlı’daki Müze Evi Bugün Açılıyor

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun Kırcaali-Mestanlı'daki doğduğu ev, TİKA projesiyle müzeye dönüştürüldü; açılış bugün bakanların katılımıyla yapılacak.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:58
Açılışa bakanlar ve Diyanet başkanı katılacak

Bulgaristan doğumlu dünya halter şampiyonu ve "Cep Herkülü" olarak anılan Naim Süleymanoğlu’nun Kırcaali ili Mestanlı kasabasındaki doğup büyüdüğü ev, TİKA’nın 2021 yılında başlattığı proje kapsamında müzeye dönüştürüldü.

Müze evin resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak katılacak.

Program, Naim Süleymanoğlu’nun ölümünün 8. yılı anısına layık bir tören olarak düzenleniyor; açılış sırasında Cep Herkülü anılacak.

Aynı etkinlik kapsamında, Türkiye’nin katkılarıyla yeniden inşa edilen Kırcaali Merkez Camii’nin açılışı da yapılacak. Cami açılışına Bakanlar Ersoy ve Bak’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş da katılacak.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN BALMUMU HEYKELİ

