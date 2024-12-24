DOLAR
35,15 0,19%
EURO
36,55 0,42%
ALTIN
2.958,85 -0,12%
BITCOIN
3.433.203,34 -4,52%

Narin Güran Cinayeti Davasında Önemli Gelişme: Kriminal Büro Raporu Mahkemeye Sunuldu

Narin Güran cinayetinde aile toplantısı görüntüleri Ulusal Kriminal Büro tarafından incelendi, bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:37
Narin Güran Cinayeti Davasında Önemli Gelişme: Kriminal Büro Raporu Mahkemeye Sunuldu

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Önemli Adım

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davamda önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, Ulusal Kriminal Büro tarafından inceleme yapılan 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' mahkemeye sunuldu.

Olayın Gelişimi

Narin Güran, 21 Ağustos 2023 tarihinde kaybolmuş, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Cinayetle ilgili olarak tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanıyor.

8 Eylül'den bir gün önce, Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinde gerçekleştirilen aile toplantısının görüntüleri, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Bilirkişi Raporu Mahkemeye Ulaştı

Görüntülerin Türkçe ve Kürtçe konuşmalar içerdiği, düşük ses seviyeleri nedeniyle deşifre edilmelerinin zor olduğu belirtildi. Bu nedenle mahkeme, görüntülerin Ulusal Kriminal Büro tarafından uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için gönderilmesine karar verdi. Yapılan uzman incelemesi sonrasında elde edilen rapor, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine iletildi.

Mahkeme, daha önce bu görüntüleri Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü'ne de göndermişti. Yapılan değerlendirmelerde, görüntüde yer alan Kürtçe konuşmaların Türkçeye çevrilmesi için gerekli ses ekipmanlarının eksik olduğu ifade edilmişti. Ulusal Kriminal Büro ile yapılan görüşmeler sonucunda ise, konuşmaların belirlenen ekipmanlar ile Türkçeye çevrilebileceği bilgisi alındı.

Tüm bu gelişmeler, Narin Güran cinayetinin aydınlatılması adına atılan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Asgari Ücret Açıklaması: %30 Artışla 22.104 TL
2
TBMM Başkanvekili Karaca: Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Eğitimin, Siyasetin ve Sanatın Temel Taşıdır
3
THY, İstanbul Havalimanı'nda Evcil Hayvanlar için Özel Pet Lounge Açtı
4
Bakan Kurum'dan Malatya Doğanyol'daki Afet Konutları Açıklaması
5
BM Koordinatörü Fletcher'dan Sudan'daki Kıtlık Uyarısı
6
Eski Başkan Bill Clinton Hastaneden Taburcu Edildi
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak