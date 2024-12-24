Narin Güran Cinayeti Davasında Önemli Gelişme: Kriminal Büro Raporu Mahkemeye Sunuldu

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Önemli Adım

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davamda önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, Ulusal Kriminal Büro tarafından inceleme yapılan 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' mahkemeye sunuldu.

Olayın Gelişimi

Narin Güran, 21 Ağustos 2023 tarihinde kaybolmuş, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Cinayetle ilgili olarak tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanıyor.

8 Eylül'den bir gün önce, Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinde gerçekleştirilen aile toplantısının görüntüleri, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Bilirkişi Raporu Mahkemeye Ulaştı

Görüntülerin Türkçe ve Kürtçe konuşmalar içerdiği, düşük ses seviyeleri nedeniyle deşifre edilmelerinin zor olduğu belirtildi. Bu nedenle mahkeme, görüntülerin Ulusal Kriminal Büro tarafından uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için gönderilmesine karar verdi. Yapılan uzman incelemesi sonrasında elde edilen rapor, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine iletildi.

Mahkeme, daha önce bu görüntüleri Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü'ne de göndermişti. Yapılan değerlendirmelerde, görüntüde yer alan Kürtçe konuşmaların Türkçeye çevrilmesi için gerekli ses ekipmanlarının eksik olduğu ifade edilmişti. Ulusal Kriminal Büro ile yapılan görüşmeler sonucunda ise, konuşmaların belirlenen ekipmanlar ile Türkçeye çevrilebileceği bilgisi alındı.

Tüm bu gelişmeler, Narin Güran cinayetinin aydınlatılması adına atılan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.