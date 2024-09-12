Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Edilmeye Devam Ediyor

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Ediliyor

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrine ziyaretler sürmeye devam ediyor. Narin, 21 Ağustos tarihinde kaybolmuş ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Soruşturma Devam Ediyor

Narin'in ölümüne ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma derinlemesine sürdürülüyor. Narin, 9 Eylül'de Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Vatandaşların Duygusal Ziyaretleri

Kent genelinden ve çevre ilçe sakinlerinden gelen ziyaretçiler, Narin’in mezarını ziyaret etmekte. Bazı vatandaşlar, Narin'in kabrine gelinlik, çiçek, çelenk, hikaye kitabı ve okul çantası bırakırken, duygusal anlar yaşıyor.

Ayşegül Targay'ın Duygusal İfadeleri

Kent merkezinden eşiyle birlikte Narin’in mezarını ziyaret eden Ayşegül Targay, "Tüm aile olarak çok üzüldük. Narin’in okulda olması gerekiyordu. Umarım tez zamanda adalet yerini bulur. Bir daha böyle haberler duymak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Adnan Tek'in Dilekleri

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden kızıyla gelen Adnan Tek de, 19 gün boyunca yaptıkları arama çalışmalarında Narin’in sağ bulunacağına inandıklarını belirtti. Tek, "Burada kızımıza dua edeceğiz. Suçluların en ağır cezayı çekmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.