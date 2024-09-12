DOLAR
33,9 0,21%
EURO
37,53 -0,28%
ALTIN
2.782,76 -1,35%
BITCOIN
1.951.654,53 -0,07%

Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Edilmeye Devam Ediyor

Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı, ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:23
Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Edilmeye Devam Ediyor

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Ediliyor

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrine ziyaretler sürmeye devam ediyor. Narin, 21 Ağustos tarihinde kaybolmuş ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Soruşturma Devam Ediyor

Narin'in ölümüne ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma derinlemesine sürdürülüyor. Narin, 9 Eylül'de Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Vatandaşların Duygusal Ziyaretleri

Kent genelinden ve çevre ilçe sakinlerinden gelen ziyaretçiler, Narin’in mezarını ziyaret etmekte. Bazı vatandaşlar, Narin'in kabrine gelinlik, çiçek, çelenk, hikaye kitabı ve okul çantası bırakırken, duygusal anlar yaşıyor.

Ayşegül Targay'ın Duygusal İfadeleri

Kent merkezinden eşiyle birlikte Narin’in mezarını ziyaret eden Ayşegül Targay, "Tüm aile olarak çok üzüldük. Narin’in okulda olması gerekiyordu. Umarım tez zamanda adalet yerini bulur. Bir daha böyle haberler duymak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Adnan Tek'in Dilekleri

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden kızıyla gelen Adnan Tek de, 19 gün boyunca yaptıkları arama çalışmalarında Narin’in sağ bulunacağına inandıklarını belirtti. Tek, "Burada kızımıza dua edeceğiz. Suçluların en ağır cezayı çekmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Mersin'de 7 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Başladı
3
Hizbullah ve İsrail Arasındaki İlişkilerde Yeni Gelişmeler
4
Çorum'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
5
İYİ Parti'de Şok İstifa: Ümit Özlale Partisinden ve Görevlerinden Ayrıldı
6
Tekirdağ'da Bebeğe Şok İstismar: Anne ve 4 Kişi Tutuklandı
7
Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!